Donnerstag, 25. Juni 2020

Erweitertes Trainingsangebot an der Stadtoldendorfer Homburg Schule

Von links nach rechts: Didaktische Leiterin Anja Vogt-Karlheim, Schulleiterin Rita Hartwig, der Diplom-Pädagoge Arndt Denecke und die neue Lehrkraft Maximilian Fuchs. Foto: TAH

Stadtoldendorf. Deutsche Sprache, schwere Sprache: dieses Sprichwort ist zwar in die Jahre gekommen, aber noch immer up to date. Manchen fällt die Sprache, das Lesen und Schreiben eher leicht, andere brauchen gewisse Unterstützung. Eben diese und dazu noch hilfreiche Strategien für ein erfolgreiches Lesen und Schreiben, das soll nun Bestandteil eines erweiterten Angebotes in der Homburg Schule Stadtoldendorf sein.

Das Thema ist für die Stadtoldendorfer Pädagogen nicht neu, schon seit vielen Jahren gibt es individuelle Unterstützung, unter anderem auch für Kinder- und Jugendliche mit Lese- und Rechtschreibschwäche. Doch das jetzt erweiterte Unterrichtsangebot richtet sich an alle Schüler, die in dem Bereich Strategien für ein erfolgreiches Lesen und Schreiben erlernen oder vertiefen möchten. Genutzt wird dabei, wie es vergleichbare Angebote auch für einige andere Schulfächer schon gibt, eine individuell gestaltbare Unterrichtseinheit in der Woche, an der die Schüler teilnehmen können.

Mehr lesen Sie im TAH vom 26. Juni 2020.