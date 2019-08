Freitag, 02. August 2019

Erweiterung der Klingemann-Parkplatzanlage fertiggestellt

Der erweiterte Parkplatz bei Klingemann. Foto: Klingemann

Höxter. Ab sofort können Parkplatzsuchende in Höxter bequem und komfortabel auf über 250 großzügig bemessenen Parkplätzen direkt am Mode- und Sporthaus Klingemann parken. Termingerecht und pünktlich zur neuen Saison wurde die Erweiterung der nach den neuesten Standards aufgestellten Parkplatzanlage abgeschlossen. 30 zusätzliche Parkplätze mit einer Komfort-Breite von 2,60 Meter stehen den Kunden zu den bereits vorhanden Parkplätzen zur Verfügung. Ein dritter Kassenautomat wurde auf dem ebenerdigen Parkplatz an der Einfahrt „Hennekenstraße“ installiert. Auch weiterhin können Kunden bei Einkauf im Mode- und Sporthaus Klingemann auf dem Parkplatz drei Stunden kostenlos parken. Die Parkgebühren bleiben für alle anderen Besucher bei 0,70€ pro Stunde.

Mehr lesen Sie im TAH vom 02.08.19