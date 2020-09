Samstag, 05. September 2020

Es brennt im Hotel Niedersachsen in Höxter

Der Brand ist für das Hotel Niedersachsen glimpflich ausgegangen. Fotos: spe

Höxter. Feuer am Sonnabendmorgen in Höxters Altstadt. „Brand im Gaststättenbereich eines Hotels am Möllinger Platz“, meldet die Leitstelle. Es ist das Hotel Niedersachsen. Die wichtigste Entwarnung schiebt die Leitstelle gleich hinterher: „Menschen nicht in Gefahr!“ Gegen 6.25 Uhr schlägt eine Mitarbeiterin des Hotels Alarm. Beim Eindecken des Frühstücksbüffets im sogenannten „Kaminzimmer“ des Hotels hat die offene Flamme des Brenners eines Rechauds (Warmhaltegerät) die darunter liegende Tischdecke entflammt. Die Mitarbeiterin versucht, die Flammen mit einer weiteren Decke zu ersticken. Das misslingt, das Feuer wird größer. Die Feuerwehr wird alarmiert. 148 Gäste befinden sich zu diesem Zeitpunkt im Hotel, die meisten schlafen noch. Das Hotel muss zum Teil evakuiert werden. Die Feuerwehr kann unterdessen den Brand schnell löschen, der Schaden bleibt überschaubar. Das Wichtigste: Menschen werden nicht verletzt! (spe)

