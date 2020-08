Dienstag, 11. August 2020

Es brennt (nicht) an der Holzmindener Bleiche

Symbolfoto TAH

Holzminden. Der Brand einer Gartenlaube im Holzmindener Kleingartengebiet Bleiche wurde am Dienstag gegen 15.50 Uhr über die Leitstelle gemeldet. Vom Campingplatz auf der anderen Weserseite aus hatte jemand Rauch aufsteigen sehen. Die Freiwillige Feuerwehr eilte mit 16 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen zur vermeintlichen Einsatzstelle. Auch Polizei und Rettungsdienst fuhren vor. Doch es brannte zum Glück keine Gartenlaube, sondern Ast- und Baumschnitt in einem überdimensionalen Feuerkorb, den die Eigentümer kontrolliert abbrennen ließen – allerdings in unmittelbarer Nähe einer hohen Hecke. Wohl auch erschreckt vom Großaufgebot, das da plötzlich anrückte, löschten sie das Feuer selbst mit Wasser. Schaden war nicht entstanden. (spe)