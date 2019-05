Dienstag, 07. Mai 2019

Es geht um Klimaschutz, Ökologie und Demokratie

Peter Ruhwedel, Christian Meyer, Margrit Behrens-Globisch (parteilose Landratskandidatin), Jürgen Trittin und Annette Kusak. Foto: ap

Holzminden. „Es geht um Europa und was es bedeutet“, begrüßte Annette Kusak, Holzmindener Kreisvorsitzende der Grünen, am Montag zur Europa- und Landratswahlveranstaltung in der Stadthalle. Frieden, soziale Gerechtigkeit sowie den Umwelt- und Tierschutz zählte sie als europäische Werte auf, die es zu stärken gelte. „Gehen Sie zur Wahl und gestalten wir Europa mit!“ Mit bei der Grünen-Veranstaltung waren der Bundestagsabgeordnete der Grünen, Jürgen Trittin, der niedersächsische Grünen-Landtagsabgeordnete Christian Meyer sowie die parteilose Landratskandidatin Margrit Behrens-Globisch. Jürgen Trittin wies zuallererst auf die drei Versprechen – quasi die Grundsteine der Europäischen Union – hin: Frieden, Demokratie und Wohlstand für alle. Diese Werte gelte es zu wahren. Zudem ging er auf die Finanzkrise ein, die zu einem Rechtspopulismus innerhalb der EU geführt habe. Zuerst seien die rechtspopulistischen Gruppen nur gegen den Euro gewesen, inzwischen hätten sich Parteien radikalisiert und agierten offen rassistisch. „Sie wollen Europa von Innen verändern. Ich finde, man muss die Demokratie gegen diese Leute verteidigen!“ verdeutlichte Trittin. (ap)

