Freitag, 08. November 2019

Es gibt doch eine eFootball-Meisterschaft im Kreis Holzminden

Gespielt wird das Spiel „FIFA“. Die Meisterschaft findet in Boffzen statt. Foto: Pixabay

Boffzen. Im Kreis Holzminden gibt es doch eine eFootball-Kreismeisterschaft. Am Sonnabend, 30. November, wird sie in der Mehrzweckhalle Boffzen ausgetragen. Zunächst hatte es so ausgesehen, dass der NFV-Kreis zu den wenigen Kreisen von 33-NFV-Kreisen im Land Niedersachsen gehört, die keine eFootball-Kreismeisterschaft austragen. Trotz intensiver Bemühungen des NFV-Kreisvorstandes hatte sich zunächst niemand gefunden, der die Aufgabe des eFootball-Kreisbeauftragten übernimmt. Ohne dieses Amt kann es keine Kreismeisterschaft geben. Doch jetzt gibt es einen Kreisbeauftragten. Es ist Melanie Klowat vom FC Boffzen, die dieses Amt übernimmt und sich um die Ausrichtung der ersten Meisterschaft dieser Art im Kreis Holzminden kümmert. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 09.11.2019.