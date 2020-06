Samstag, 13. Juni 2020

Es gibt einen neuen Gästeführer in Eschershausen

Gästeführer Wilfried Lenke präsentiert den aktuellen Veranstaltungskalender der Landsommer-Führungen. Foto: jbo

Eschershausen. Die Gästeführungen im Weserbergland sind seit Jahren ein wesentlicher Bestandteil des regionalen Tourismus, auch im Landkreis Holzminden. Zahlreiche ehrenamtliche Gästeführer bieten im Verlauf des Jahres Wanderungen, Vorträge, Ausflüge und sogar Rad- und Motorradtouren zu den touristischen Highlights der Region an. Doch die Kontaktbeschränkungen und Hygieneverordnungen im Rahmen der Corona-Pandemie beeinflussen auch die Durchführung dieser Veranstaltungen. Am Beispiel des Gästeführers Wilfried Lenke aus Eschershausen zeigt sich, dass es aktuell sehr schwierig ist, eine größere Anzahl Gäste in zum Teil beengten Räumen betreuen zu können. Auf der anderen Seite bietet sich in dieser Zeit jedoch auch die Chance, den Fokus wieder einmal von weit entfernten Zielen zurück auf die interessanten Dinge direkt vor der eigenen Haustür zu lenken. (jbo)

