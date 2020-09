Freitag, 04. September 2020

Es gibt einen Spender für Andreas aus Holenberg

Andreas aus Holenberg bekommt in wenigen Wochen eibne Stammzellspende. Foto: DKMS

Holenberg. Mit Anfang 50 erfuhr Andreas aus Holenberg, dass er an Blutkrebs erkrankt ist und dringend eine Stammzellspende benötigt, um zu überleben. Die DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) startete im Juli mitten in der Corona-Krise auch für ihn mit der Suche nach einem passenden Spender – zusammen mit seiner Familie und seinen Freunden. Eine Typisierungs-Aktion, wie es sie in den letzten Jahren mehrfach auch im Kreis Holzminden gab, konnte wegen Corona nicht stattfinden. Aber der Aufruf, den auch der Tägliche Anzeiger veröffentlichte, war dennoch erfolgreich. Es wurde ein passender Spender für Andreas gefunden! (rei)

Mehr lesen Sie im TAH am 5. September 2020