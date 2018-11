Freitag, 02. November 2018

Es gibt noch einige PreBie-Karten beim TAH und an der Abendkasse!

Für Partyfans ein Muss: das Presse- und Bierfest in der Stadthalle. Foto: Jürgen Bommer

Holzminden. Immer wieder am ersten Sonnabend im November steigt in der Stadthalle Holzminden die Party der Extraklasse: Das Presse- und Bierfest, das alle Fans seit Jahrzehnten nur liebevoll „PreBie“ nennen. Am Sonnabend, 3. November, öffnen sich die Türen der Stadthalle um 21 Uhr, Showtime ist um 22 Uhr. Livemusik von Beyoncé bis David Guetta und von den Doobie Brothers bis Michael Jackson performt in diesem Jahr die junge Party- und Top-40-Band „WannaBeatz“. Die sechs Musiker machen aus Klassikern und aktuellen Chartstürmern äußerst tanzbare Live-Versionen und liefern eine unverwechselbare Show. Die „WannaBeatz“ wechseln sich mit den DJs 5 Events ab. Sie lassen die Turntables glühen! Für kurzentschlossene Nachteulen gibt es frohe Kunde: Es sind noch einige Karten (inklusive Freigetränk) am Sonnabend bis 11 Uhr am Schalter des TAH, Zeppelinstraße 10 in Holzminden, und auch an der Abendkasse in der Stadthalle erhältlich! Auch ein spontaner PreBie-Besuch mit Freunden wird so möglich. Die drei Veranstalter – der Tägliche Anzeiger, die Brauerei Allersheim und K&S Gastronomie – wünschen viel Spaß und eine rauschende Partynacht! (spe)