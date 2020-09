Sonntag, 06. September 2020

Es gibt noch freie Plätze: Stuhl-Aktion der „Seebrücke“ in Holzminden

„Wir haben Platz – bringt einen Stuhl“: Die Aktion sollte ein Zeichen setzen, mehr geflüchtete Menschen aufzunehmen. Foto: spe

Holzminden. Einmal mehr hat das Holzmindener Bündniss „Seebrücke“ mit einer Aktion mitten in der Stadt auf das Schicksal geflüchteter Menschen aufmerksam gemacht. Währenddessen suchten hunderte von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer nach einem sicheren Hafen und fürchteten um ihr Leben. Nach der vielbeachteten Schuh- folgte am Sonnabend eine Stuhlaktion in der Oberen Straße. „Wir haben Platz – bringt einen Stuhl“, hieß die Aktion, die zeitgleich bundesweit stattfand und am Sonntag vor dem Reichstag in Berlin ihren Höhepunkt finden sollte. In der Oberen Straße standen 20 Stühle, manche besetzt, andere frei. Ein Symbol: „Bei uns, hier in Holzminden, sind noch Stühle frei, da ist noch Platz für andere Menschen – Menschen, die zum Beispiel in dem menschenunwürdigen Lager Moria in Griechenland überleben müssen“, formulierte es Mitinitiatorin Christiane Harbort-Ring in ihrer Ansprache. Sie und ihre Mitstreiter forderten (nicht nur) an diesem Tag von der Europäischen Union Handeln ein, „nicht noch mehr Geld für Frontex auszugeben, sondern Flüchtlingen, menschen in Not, nach schrecklichsten Erlebnissen zu helfen, einen Ort zu finden, an dem sie leben können“, so Harbort-Ring. (spe)

