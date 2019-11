Mittwoch, 27. November 2019

Es gibt noch Karten für das Musical „Servus Peter“ in Holzminden

„Servus Peter“ heißt das Erfolgsmusical, das alte Schlagerzeiten wachküsst.

Holzminden. Dem Alltag entfliehen und auf andere Gedanken kommen, das kann man im Biergarten des „Weissen Rössl“ am Wolfgangsee – mit Comedy, guter Laune und viel Musik am laufenden Band! Das in seiner Form einzigartige und beliebte Musical „Servus Peter“, das im Oktober 2017 in der Sparte „bestes Musical 2017“ ausgezeichnet wurde, macht es möglich. Es ist am Donnerstag, 28. November, ab 19 Uhr in der Stadthalle Holzminden zu erleben. Es gibt noch Karten im Vorverkauf und auch an der Abendkasse.

