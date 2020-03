Montag, 16. März 2020

Es gibt „viel zu regeln und zu klären“ an den Schulen im Kreis Holzminden

Hinweis auf die geschlossene Schule am Tor der Oberschule Holzminden. Foto: bs

Landkreis Holzminden. Auch an den Schulen im Landkreis Holzminden fanden sich am Montagmorgen nur sehr wenige Kinder ein. Am Campe-Gymnasium Holzminden, an der Homburg Schule Stadtoldendorf und der Oberschule Bodenwerder erschienen zum Beispiel überhaupt keine Kinder. Die Lehrer haben eigentlich Präsenzpflicht, aber in dieser Ausnahmesituation und ohne Schüler an den Schulen, wird auch viel von zu Hause aus gearbeitet, zumal auch viele Lehrer ihre Kinder betreuen (lassen) müssen und nicht zu den systemrelevanten Berufen zählen. Viele Lehrer stehen mit ihren Schülern in digitalem Kontakt.

„Viel zu regeln und zu klären“ gilt es auch an der Georg-von-Langen-Schule, Berufsbildende Schulen Holzminden, informiert der stellvertretende Schulleiter, Dr. Thomas Meyer. „Wir setzen um, was vom Kultusministerium und der Landesschulbehörde kommt. Es ist untersagt worden, zu unterrichten, auch digital zu unterrichten.“ Schulstunden finden deshalb seit Montag nicht mehr statt, gearbeitet wird aber trotzdem. Die Entscheidung, ob das Lehrerkollegium in der Schule oder im Home Office arbeitet, ist der Schulleitung überlassen. Am Sonnabend habe die Leitung der Georg-von-Langen-Schule beschlossen: „Wir lassen unsere Lehrer zuhause“. (beb/spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 17. März