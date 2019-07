Montag, 29. Juli 2019

Es läuft beim RunArtist aus Holzminden

Die Teilnehmer von RunArtist Holzminden beim Bad Pyrmont Marathon. Foto: RunArtist Holzminden

Holzminden. Es ist schon eine kleine Tradition. Beim Bad Pyrmont Marathon starten die Läufer des RunArtist über die fünf Kilometer, die mit 105 Höhenmetern anspruchsvoll sind, und das immer erfolgreich. In diesem Jahr war das gleiche Team wie im Vorjahr am Start. Doch diesmal sorgten eher die Frauen für Furore. Es war wieder sehr heiß, das Thermometer zeigte 29° C, als die fünf Holzmindener an den Start gingen. Larissa Scheidemann war nach ihrem Erfolg in der Vorwoche sehr motiviert und wollte auch hier gut abschneiden. Nach dem Startschuss wunderte sie sich, dass sich keine weitere Frau in ihrer Nähe zeigte. So konnte sie mit einem komfortablen Vorsprung als schnellste Frau über die fünf Kilometer einlaufen, in einer Zeit von 22:11 Minuten. (fhm)

