Donnerstag, 01. November 2018

Es piept: Feuerwehr sucht die Ursache - vergeblich

Die Feuerwehr versuchte zunächst, ein Fenster zu öffnen, um in die Wohnung zu gelangen, aus der das Piepgeräusch kam. Foto: rei

Holzminden. Um 18.34 Uhr wird die Holzmindener Feuerwehr am Donnerstag Abend in den Forster Weg gerufen. In einer Wohnung in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses haben Nachbarn ein eindringliches Piepen gehört. Zwar sei davon auszugehen, dass niemand zu Hause sei, aber dem Geräusch, das sich nach einem Rauchmelder anhörte, müsste nachgegangen werden. Die Ortswehr Holzminden unter Einsatzleitung von Ortsbrandmeister Michael Nolte ist auch diesmal sehr schnell zur Stelle, auch die Drehleiter wird angefordert. Die Feuerwehrleute können jedoch weder von draußen durch die Fenster zur Straße hin noch im Treppenhaus vor der Wohnungstür Feuerschein oder Rauch entdecken. Vom Korb der Drehleiter aus versuchen sie zunächst, ein gekipptes Fenster zu öffnen. Der Versuch scheitert jedoch. Und währenddessen kommt die Meldung, dass jemand mit dem Wohnungsschlüssel unterwegs zum Einsatzort sei. Tatsächlich kommen die Mieter selbst nach Hause undlassen die Einsatzkräfte nach dem Rechten sehen. Inzwischen ist kein Piepen mehr zu hören. Vielleicht hat nur ein lauter Wecker... Dennoch betont Michael Nolte gegenüber dem TAH ausdrücklich, dass sich die Nachbarn vorbildlich verhalten hätten. Auch wenn es zum Glück ein Fehlalarm war und die Feuerwehr nach einer knappen Dreiviertelstunde wieder abrücken kann. (rei)