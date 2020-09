Sonntag, 06. September 2020

Es raucht in Lüerdissen: Masken ausgekocht und das Haus verlassen

Symbolfoto TAH

Lüerdissen. Zu einem vermeintlichen Feuer in einer Wohnung in der Brunnenstraße in Lüerdissen wurde am Sonntagnachmittag die Feuerwehr gerufen. Um kurz vor 17 Uhr ging der Alarm ein. Ein Heimrauchmelder hatte angeschlagen, aufmerksame Nachbarn reagierten und riefen die Feuerwehr. Es qualmte, die Rauchentwicklung aus dem Gebäude war zunächst unklar. Wie die Einssatzkräfte feststellten, die sich Zugang zum Wohnhaus verschafften, hatte der Bewohner einen Topf mit Wasser auf den Küchenherd gestellt und den herd angeschaltet gelassen. Offenbar wollte er Alltagsmasken, Mund-Nasen-Schutz, auskochen. Dann machte er sich auf den Weg nach Hannover. Irgendwann war das Wasser verdampft, gerieten die Stoffmasken im Topf in Brand. Es qualmte stark, doch großer Schaden entstand nicht. Lediglich der Topf ist nicht mehr zu gebrauchen. Die Feuerwehr hatte die Sache schnell im Griff und lüftete die Wohnung. Recht schnell konnte sie abrücken. (spe/gl)