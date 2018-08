Dienstag, 14. August 2018

Es sind tatsächlich Insekteneier!

Das Nest des Schlehen-Bürstenspinner-Weibchens, das etwas unscharf noch in der linken Bildecke zu sehen ist. Foto: Irmgard Koch

Eschershausen. „Können Sie etwas mit diesem Foto anfangen?“ – so begann der Brief, den Irmgard Koch an den TAH schickte, beigefügt das Bild mit den unzähligen Eiern in einem dichten Gespinst. Das Nest befand sich an ihrer Haustür. TAH-Leserin Irmgard Koch wollte die etwaigen Insekten nicht „mutwillig vernichten“, andererseits: „Gar so viele Spinnen brauche ich natürlich nicht, weder vor noch im Haus.“ Aber sind das wirklich Spinnen-Eier? Der TAH gab auch diese Frage an den Insektenexperten Rolf Drüke aus Bevern weiter. Und der antwortete wie immer prompt: Es handelt sich um das Gelege eines Schlehen-Bürstenspinners (Orgyia antiqua), eines Nachtfalters der Familie der Trägspinner (Lymantriidae).

