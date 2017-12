Montag, 04. Dezember 2017

Es tut sich was im Tierheim Holzminden

„Es ist wichtig, dass Holzminden ein funktionierendes und repräsentatives Tierheim hat“, Jens-Uwe Müller, neuer erster Vorsitzender.

Holzminden. Der Vorstand des Tierheims in Holzminden hat sich neu aufgestellt. Nachdem die ehemalige erste Vorsitzende Katrin Seizer Anfang November all ihre Ämter im Verein Tierschutz Holzminden-Höxter niedergelegt hat und nicht mehr zur Verfügung steht, hat der restliche Vorstand jetzt Jens-Uwe Müller einstimmig zum neuen ersten Vorsitzenden gewählt. Stellvertretende Vorsitzende bleiben Ingeborg Lösch und Holger Henze, Schriftführerin Steffi Lösch, und als neuer Kassenwart wurde Hendrik Hachenberg gewählt. Sein Vertreter wird Attila Yurtas.

Das Team des neuen Vorstandes wird sich jetzt erst einmal mit der Sichtung der vergangenen Jahre und alter Unterlagen beschäftigen. Danach werden die Mitglieder im Februar zur Mitgliederversammlung eingeladen, in der der Vorstand aus der Vergangenheit und über die Pläne für die Zukunft berichten wird. „Es ist wichtig, dass Holzminden ein funktionierendes und repräsentatives Tierheim hat, das über die Möglichkeiten verfügt, Tiere aufzunehmen, zu betreuen und anschließend zu vermitteln“, ist sich der Vorstand einig.

Der neu formierte Vorstand ist motiviert, hat viele Ideen und Pläne: Neubau und die Sanierung einiger Gebäude, Herrichtung einer Fläche für Hundebegegnungen und Training sowie einer Terrasse für gemütliche Stunden.

„Wir möchten, dass das Tierheim auch ein Anlaufpunkt für unsere Mitglieder wird, ein Ort, an dem man gern Zeit verbringt und ehrenamtlich hilft. Daher sollen in Zukunft auch wieder Sommerfeste, ein Tag der offenen Tür, Tauschbörsen und Weihnachtsmärkte stattfinden“, erklärt Jens-Uwe Müller.

Außerdem ist geplant, zusätzlich zum vorhandenen Personal, eine Stelle als Tierpfleger in Vollzeit für das Tierheim auszuschreiben.

„Nun müssen Taten folgen“, ergänzt Jens-Uwe Müller und verspricht, die Mitglieder und Bürger der Stadt über alle Neuheiten zu informieren. Durch gezielte Medienarbeit und Kontakt mit den öffentlichen Ämtern in Stadt und Kreis will sich der Verein in Zukunft stetig für die Belange der Tiere einsetzen. Er engagiert sich zudem für die Straßenkatzen – sie werden kastriert, um die unkontrollierte Fortpflanzung zu verhindern.