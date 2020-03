Montag, 02. März 2020

Es war der zweitwärmste Februar im Kreis Holzminden

Der Winter gab nur - wie hier bei Silberborn - ein sehr kurzes Gastpiel.

Kreis Holzminden. Der am Sonnabend zu Ende gegangene meteorologische Winter war der zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen – sowohl im bundesdeutschen Gebietsmittel mit flächendeckenden Messungen seit 1881 als auch in unserer Region, wo seit Mitte der 1930er Jahre Wetter beobachtet wird. Die Mitteltemperatur an der DWD-Station in Bevern, stellvertretend für die Niederungen des Oberwesertals, lag mit 4,9 °C um 3,2 Grad über dem Durchschnitt der Jahre 1981-2010, an der MeteoGroup-Station in Silberborn wurde mit 3,0 °C das dortige Klimamittel ebenfalls um 3,2 K übertroffen. Wärmer war es nur im Winter 2006/07, der in Bevern noch gut ein halbes Grad milder ausgefallen war, während Silberborn den Rekord von vor 13 Jahren nur um wenige Hundertstel verfehlte. (Höneke)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 02.03.2020