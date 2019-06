Montag, 10. Juni 2019

Es war ein wunderbar entspanntes Straßentheater-Festival

Den Publikumspreis gewann die junge Kompanie CircO. Fotos: spe/ap/jbo/Prox

Holzminden. Eine Besucherin sagte es so: „Beim Straßentheater-Festival erwacht Holzminden aus dem Dornröschenschlaf.“ Und so ist es tatsächlich. Dieses typische Holzmindener Straßentheater-Wir-Gefühl, das einen überkommt, wenn man sich alle zwei Jahre ins Pfingst-Getümmel stürzt, hat etwas Befreiendes. Dann ist Holzminden plötzlich bunt und schrill, voller Menschen, dann ist die Stadt, die es sich manchmal selbst so schwer macht mit dem Selbstwertgefühl, plötzlich stolz auf sich. Und alle haben Teil daran, dass das so ist: Entscheider, Macher, die Künstler, Geldgeber, die vielen Helfer hinter den Kulissen und ein begeisterungsfähiges Publikum. Das 15. Internationale Straßentheater-Festival hat Pfingsten wieder dieses kollektive gute Gefühl ausgelöst. Es hat unbändigen Spaß gemacht, sich ins Getümmel zu stürzen, zu staunen, zu lachen, etwas verrückte Menschen zu treffen. Zusammengerechnet 40.000 Besucher – das ist realistisch – werden es wieder gewesen sein. (spe)

