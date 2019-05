Dienstag, 07. Mai 2019

Es wird ein Haus für alle Lobacher

Die Landesbeauftragte des ArL Heike Fliess (Mitte) überbrachte den Förderbescheid. Foto: rei

Lobach. Gut zwei Jahre engagierten sich Manfred Homann und seine Mitstreiter schon in der Arbeitsgruppe „Lobach“ im Rahmen der Dorfentwicklungsplanung für die „Region Bevern“. Im Spätsommer 2018 musste es dann auf einmal ganz, ganz schnell gehen: Innerhalb von nur fünf Tagen galt es, den Förderantrag für die Sanierung und Umgestaltung der alten Schule in Lobach fertigzustellen und abzuschicken. Die Eile wurde empfohlen, weil damals noch eine Förderquote von 90 Prozent winkte. Die Hoffnung darauf zerplatzte zwar – aber die Mühe hat sich dennoch gelohnt: Am Dienstag brachte Heike Fliess vom Amt für Regionale Landesentwicklung den Förderbescheid über genau 146.810,30 Euro höchstpersönlich nach Lobach. Und natürlich wurde sie dazu in der alten Schule empfangen, wo sie sich selbst einen Eindruck vom „Charme der 60er Jahre“ machen konnte.(rei)

