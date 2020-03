Freitag, 13. März 2020

Eschershausen: 1.500 Liter Wasser kühlen überhitzte Fahrzeugteile

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Eschershausen brachten die Situation schnell unter Kontrolle. Foto: TAH

Eschershausen. Ein technischer Defekt an einem Lkw hat am Freitagvormittag einen Einsatz der Ortsfeuerwehr Eschershausen ausgelöst. Es war gegen 8.35 Uhr als der Alarm die Brandschützer erreichte. Gemeldet wurde, dass Qualm im hinteren Bereich des Fahrzeuges, das die Bundesstraße 64 von Eschershausen in Richtung Negenborn befahren hatte, aufsteigen würde. Als bereits kurze Zeit später die ersten Einsatzkräfte bei dem Lkw eintrafen, fanden sie die gemeldeten Angaben bestätigt. Beim Sattelauflieger des mit 25 Tonnen Getränken beladenen Fahrzeuges stieg, vermutlich durch einen technischen Defekt und die zu der Zeit vorherrschenden nassen Straßenverhältnisse, tatsächlich Qualm an zwei Achsen auf. Nachdem der Fahrer dies bemerkte, hatte er seinen Lkw auf dem rechten, der an dieser Stelle zweispurigen Richtungsfahrbahn abgestellt und über den Notruf die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle zunächst ab und kühlten anschließend mit mehr als 1.500 Litern Wasser die überhitzten Teile des Fahrwerkes ab. Im Verlauf dieser Arbeiten wurde das Fahrzeug noch auf den einige Meter entfernten Parkplatz in den Bereich der Schelenhufe gebracht, damit die Bundesstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Wie Ortsbrandmeister Christian Puschendorf hierzu mitteilte, war die Feuerwehr mit vier Einsatzfahrzeugen und rund 13 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern für 90 Minuten im Einsatz, bevor sie den Einsatz beenden konnten. Zudem waren ein Rettungswagen sowie Beamte der Polizei vor Ort. (gl)