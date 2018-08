Dienstag, 21. August 2018

Eschershausen: Anwohner gründen Bürgerinitiative

Die BI fordert Alternative zum geplanten Trassenverlauf.

Eschershausen. Sie betonen allesamt die Notwendigkeit einer besseren Verkehrsanbindung des Landkreises und ihrer Heimatstadt an die Landeshauptstadt Hannover und die wichtigen Verkehrsadern des Republik. Ebenso vehement lehnen sie jedoch die aktuell geplante Trassenführung des Landesamtes für Verkehr- und Strassenbau zur Westumgehung der Raabestadt ab. Die Anwohner der Borwelle und angrenzender Straßen fordern eine Alternative zur aktuellen Planung und gründen zur Durchsetzung ihrer Ziele eine Bürgerinitiative.

Die Gründungsversammlung findet am Mittwoch, 22. August um 18.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus Eschershausen statt. In einem Gespräch mit dem TAH machen Holger Pramann und Julia Amos, zwei der Initiatoren zur Gründung einer BI, eines ganz klar: „Wir sind prinzipiell nicht gehen die Westumgehung". (jbo)

