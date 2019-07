Mittwoch, 03. Juli 2019

Eschershausen: Auf der Brauhauskreuzung wird es eng!

Die Brauhauskreuzung muss saniert werden. Am Mittwoch, 10. Juli, rücken die Bauarbeiter an.

Eschershausen. Autofahrer aufgepasst! Die Brauhauskreuzung in Eschershausen wird mehr denn je zum Nadelöhr: Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr kündigt dringende Instandsetzungsarbeiten an der Kreuzung an. Los geht es Mittwoch, 10. Juli, um 8 Uhr.

B 240 und B 64 sind im Landkreis Holzminden stark belastete Straßen, quasi die Hauptschlagadern in dieser Region. Und sie sind – seit die B 83 bei Steinmühle gesperrt ist – noch sehr viel mehr beansprucht. Das hat Folgen – vor allen Dingen am Knotenpunkt der beiden Bundesstraßen: der Brauhauskreuzung!

Dort sind, so die Landesstraßenbaubehörde, Geschäftsbereich Hameln, größere Fahrbahnschäden vorhanden, die im Auftrag der Straßenmeisterei Eschershausen beseitigt werden sollen. Um die Arbeiten durchführen zu können, müssen die Abbiegespuren gesperrt werden. „Alle Verkehrsbeziehungen sind aber weiterhin möglich“, heißt es in der Presseerklärung. Will heißen, man kommt von der Brauhauskreuzung überall hin, es wird aber sehr eng...

Die Bauarbeiten werden vorausichtlich ein bis zwei Tage an dauern. Und, so heißt es in der Pressemitteilung: „Es ist mit Behinderungen im Kreuzungsbereich zu rechnen“. Schließlich: „Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis“.