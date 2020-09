Donnerstag, 24. September 2020

Eschershausen: Biergarten im Anger kommt gut an

Bürgermeister Grupe spricht Dank und Anerkennung aus. Foto: Grupe

Eschershausen. „Das persönliche Engagement der Eschershäuser Unternehmerfamilie Armbrecht hat über die Grenzen der Stadt viele Menschen beeindruckt und ihnen viele gemütliche Stunden bereitet“, bedankt sich Bürgermeister Hermann Grupe bei Monika Armbrecht. „Danke, dass Sie uns gezeigt haben, dass dieser Platz in Eschershausen ein toller Ort ist, wenn man ihn zum Leben erweckt. Der Biergarten hat das gesellschaftliche Leben in Eschershausen und der Umgebung ungemein bereichert und wir hoffen, dass uns das auch in den kommenden Jahren erhalten bleibt!“ Coronabedingt hatte die Familie Armbrecht aus der Not eine Tugend gemacht und mit viel Herzblut den „Biergarten im Anger“ Anfang August eingerichtet.