Donnerstag, 15. Oktober 2020

Eschershausen, die „Zeitungsstadt“

Die Postkarte aus dem Verlag von C. Bruns trägt einen Stempel der Bahnpost Emmerthal-Vorwohle.

Eschershausen. Die Kalenderpostkarte, die der Stadtarchivar Dr. Andreas Reuschel für den Oktober vorstellt, zeigt rechts ein Doppelhaus. In der linken Hälfte war bis 1990 das Textilhaus Schliephake. Rechts befand sich bis 1997 die Buchdruckerei Bruns. Der Fotograf stand an der Stelle, wo sich bis 1776 noch ein Torhaus befand. Daher heißt die Straße auch inzwischen „Vor dem Tore“. Links ist die Raabestraße mit dem alten Apothekengebäude zu sehen. Vor diesem Haus befindet sich jetzt der Neubau der Raabe-Apotheke. Die Straße im Vordergrund verläuft noch direkt vor dem Doppelhaus. Erst durch den Abriss des gegenüberliegenden Hauses 1938 wurde die Straße verlegt.

Die aus dem Verlag von C. Bruns Eschershausen stammende Postkarte trägt einen Stempel der Bahnpost Emmerthal-Vorwohle Zug 8 vom 30. Mai 1912. Gerichtet ist die Karte an Frl. Alma Schmidt in Lehe (Station Geestemünde) Bahnübergang. Würde heute jemand eine Postkarte nach Bremerhaven-Lehe mit der Bezeichnung „Bahnübergang“ senden, erfolgte höchstwahrscheinlich keine Zustellung. L. Eggers schreibt: „Liebes Frl. Schmidt, ... Die Zeit ist mir hier viel zu schnell vergangen, der Wald ist hier so wunderschön; heute ist das Wetter auch sonnig, zuerst war es kühl. Besten Gruß Ihrem lb. Onkel und Ihnen auch von meiner Schwester Ihre. L. Eggers.“

