Donnerstag, 28. Mai 2020

Eschershausen feiert wieder im Juni 2021

Das Johanni muss in diesem Jahr pausieren, für Spaß und gute Laune soll aber auch im nächsten Jahr gesorgt werden. Foto: jbo

Eschershausen. „Wir hätten ein tolles Fest gehabt. Wir planen schon seit einem Jahr das Johanni.“ Das sagt Sebastian Bekiersz, Vorsitzender des Vereins Johanni. Das Eschershäuser Volksfest musste – wie alle Großveranstaltungen – für dieses Jahr abgesagt werden.

Erstmals in diesem Jahr habe der Verein die komplette Organisation des Johanni in die Hand genommen: sowohl die Zeltplanung als auch die Festplatzbestückung. „Das war noch viel mehr Arbeit, als in den letzten Jahren. Und natürlich haben wir viele Stunden und viel Arbeit vergebens reingesteckt“, weiß der Vereinsvorsitzende. „Vom Programm her und der Bestückung waren wir rundum zufrieden.“ Lediglich die Verkaufswerbung wie Plakate aufhängen stand noch aus, ehe die Corona-Pandemie dem Johanni 2020 einen Strich durch die Rechnung machte. (ap)

