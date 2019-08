Mittwoch, 07. August 2019

Eschershausen: Gemeinsam die Perlenkette endlich schließen

Zurzeit stehen die Baufahrzeuge auf den Umgehungs-Baustellen in Negenborn und Eschershausen meistens still. Foto: jbo

Eschershausen. Ein Brief aus der Stadt Eschershausen war der Anlass für die Landtagsabgeordnete Sabine Tippelt, sich abermals einzuschalten und Wirtschaftsminister Dr. Althusmann daran zu erinnern, wie wichtig eine schnelle Umsetzung der verkehrsinfrastrukturellen Projekte im Landkreis Holzminden ist.

Vor Kurzem hatte Eschershausens Stadtdirektor Jürgen Meyer Tippelt gebeten, die Stadt Eschershausen in ihrem Anliegen zu unterstützen, dass die Arbeiten an der Ortsumgehung Negenborn und im weiteren Verlauf, bei der Nordostumgehung Eschershausen wesentlich schneller einen Abschluss finden, als es aktuell absehbar ist. Aufgrund von personellen Engpässen bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau in Hameln, stehen die Arbeiten zurzeit still.

