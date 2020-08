Sonntag, 23. August 2020

Eschershausen: Großer Wasserschaden in Mehrfamilienhaus

Der Defekt an einer Wasserleitung war der Grund für einen Einsatz der Feuerwehr Eschershausen am Sonntagabend. Fotos: gl

Eschershausen. Diesmal ist es nicht ein Feuer, sondern Wasser, das die Feuerwehr in Eschershausen am Sonntagabend zum Einsatz ruft. In einem Mehrfamilienreihenhaus in der Ringstraße hat das Wasser da schon große Schäden angerichtet. In den drei betroffenen Wohnungen in dem Reihenhaus ist zu dieser Zeit niemand da. Aufmerksame Anwohner haben Alarm geschlagen. Gemeindebrandmeister Frank Teiwes ist als Erster vor Ort und lässt gleich nachalarmieren. Insgesamt 17 Feuerwehrleute sind bis gegen 21 Uhr im Einsatz. Den Defekt an der Wasserleitung orten die Feuerwehrleute unter Leitung des stellvertretenden Ortsbrandmeisters Frank Krösche in der obersten Wohnung. Von dort hat sich das Wasser seinen Weg in die Wohnungen im ersten Obergeschoss, im Erdgeschoss – dort muss die Tür im Beisein der Polizei geöffnet werden – gesucht und ist bereits auch durch die Außenfassade ausgetreten. Auch im angrenzenden Reihenhaus stellen die Bewohner fest, das Wasser durchs Mauerwerk tritt. Die Feuerwehr riegelt die Wasserzufuhr ab, stellt sicherheitshalber auch zunächst den Strom ab. Mit einem Wassersauger nimmt die Feuerwehr schließlich das feuchte Nass in den Wohnungen auf. Ein Mitarbeiter des Stromversorgers kontrolliert vor Ort, ob der Strom wieder eingeschaltet werden kann und entscheidet dann, dass nur eine Notversorgung in dem Gebäude möglich ist. (bs/gl)