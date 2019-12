Mittwoch, 04. Dezember 2019

Eschershausen: Hochklassiger Start in den Advent

Die ökumenische Kantorei unter der Leitung von Bernd Arnke eröffnete das traditionelle Adventskonzert. Foto: jbo

Eschershausen. Für Liebhaber des klassischen Chorgesanges und Freunde festlicher Weihnachtslieder aus den unterschiedlichsten Epochen der Musikgeschichte ist der Termin für das traditionelle Adventskonzert in der Raabestadt ein absolutes Muss. Seit Jahren begeistern die Chöre, Solisten und Instrumentalisten eine große Schar Zuhörer in der evangelischen Stadtkirche St. Martin. Und wie schon in den Vorjahren, so hatten die Mitwirkenden unter der Gesamtleitung von Bernd Arnke auch in diesem Jahr wieder ein buntes Programm zum Start in die Adventszeit zusammen gestellt und damit voll den Geschmack ihrer Zuhörer getroffen. (jbo)

