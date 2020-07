Freitag, 24. Juli 2020

Eschershausen sucht wieder einen neuen Pastor

Die Ordination von Hartmut Günther fand im Februar dieses Jahres statt. Foto: jbo

Eschershausen. Die evangelische Kirchengemeinde in Eschershausen sucht wieder einen Pastor. Hartmut Günther, der im Februar von der Landeskirche im Rahmen seiner Ausbildung nach Eschershausen geschickt wurde, muss die Pfarrei wieder verlassen. Das Landeskirchenamt wird dem Theologen eine andere Gemeinde für den Probedienst zuweisen, den Günther gerade absolviert. Ob und wann ein neuer Pastor in die St.-Martin-Kirche kommt, steht noch nicht fest. Vor Hartmut Günther hatte es drei Jahre lang keinen Pastor in der Stadt gegeben.

Superintendent Ulrich Wöhler erklärte gegenüber dem TAH, dass der Probedienst eines Pastors immer damit verbunden sei, dass im Gegensatz zu einer Berufung die Gemeinde keine Möglichkeit habe, darauf Einfluss zu nehmen. Und dann passiere es, dass sich keine tragfähige Verbindung aufbaue. Es sei dann besser, den Entschluss zu fassen, dass man sich wieder trennt. Dieser Beschluss wurde einvernehmlich getroffen. Er sei sich sicher, dass Hartmut Günther einen guten Weg gehen werde, betonte er.

Die Entscheidung, Hartmut Günther aus Eschershausen abzuberufen und eine neue Stelle für den Probedienst zuzuweisen, stößt nicht überall in Eschershausen und den damit verbundenen Gemeinden auf Zustimmung. Es gibt Gemeindemitglieder, die Pastor Günther gerne in Eschershausen gehalten hätten. (fhm)