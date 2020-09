Mittwoch, 23. September 2020

Eschershausen und die Pension Zornemann

Die Postkarten aus der Pension Zornemann wurden Anfang des 20. Jahrhunderts gedruckt. Foto: Stadtarchiv Eschershausen

Eschershausen. Stadtarchivar Dr. Andreas Reuschel berichtet über die Pension Zornemann. Zu sehen ist auf dem Kalenderblatt für den Monat September die 1898 in Eschershausen erbaute Pension. Die Postkarte, die das Foto trägt, ist unbeschrieben. Sie stammt aber wohl aus der Zeit zwischen 1900 und 1905, was die Poststempel anderer beschriebener Karten zeigen. Die Pension Zornemann lag damals an der Scharfoldendorfer Straße 175, jetzt ist es die Ithstraße 14.

