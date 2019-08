Donnerstag, 08. August 2019

Eschershausen: Unfallursache Herzversagen?

Der Kleinwagen landete im Straßengraben an der Schelenhufe. Foto: gl

Eschershausen. Überraschende Erkenntnisse nach dem tödlichen Unfall am Mittwochabend in der Schelenhufe bei Eschershausen: Der Fahrer des Daihatsu Cuore, der auf dem Weg Richtung Odfeld war, hat vermutlich einen Herzanfall am Steuer erlitten. Der Wagen fuhr quer über die drei Fahrspuren der B64 auf den Parkplatz Schelenhufe und landete schließlich im Straßengraben. Zwei beherzte Ersthelfer versuchten noch, vor Ankunft von Rettungswagen und Notarzt, den älteren Fahrer wiederzubeleben – doch er starb noch an der Unfallstelle. Die beiden Männer hätten sich vorbildlich verhalten, lobte die Polizei. Bei dem verunglückten Autofahrer handelt es sich um einen älteren, allein lebenden Herrn aus Steinheim. (rei)

