Mittwoch, 14. Oktober 2020

Eschershausen: Zwangsarbeit im Nationalsozialismus

Während und auch nach dem Vortrag von Jutta Henze stellten viele der Zuhörer Fragen. Es entwickelte sich eine kleine Gesprächsrunde. Das Interesse am Thema war groß. Foto: bk

Eschershausen. Mit der Einberufung des „Jägerstabs“ im Februar 1944 gerieten die Asphaltstollen bei Holzen in das Blickfeld der Rüstungsindustrie. Das weitverzweigte Gruben- und Stollensystem bot ideale Voraussetzungen für die Untertageverlagerung der deutschen Industrie. Unter der Leitung der „Organisation Todt“ (OT), benannt nach einem frühen Vertrauten Hitlers, Fritz Todt (1891 bis 1942), wurden Produktionsstätten für die Herstellung von Jagdflugzeugen und anderen Rüstungsgütern geschaffen. Im Hils wurden bis Kriegsende vermutlich um die 10.000 Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen eingesetzt. Der Vortrag von Jutta Henze zeigte die historischen Hintergründe auf, die es einem diktatorischen System ermöglichten, über zwölf Millionen Menschen in Zwangsarbeit zu bringen. Des Weiteren wurde die Situation im Raum Südniedersachsen in den Jahren 1938 bis 1945 anhand einiger Beispiele anschaulich beleuchtet. Die Ausführungen Henzes sollen hierbei als ergänzende Informationen zu den regelmäßig stattfindenden Exkursionen im Hils verstanden werden. (bk)

