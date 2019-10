Dienstag, 01. Oktober 2019

Eschershausen/Stadtoldendorf: Aufruf zum Fotowettbewerb

Die Aussicht vom Holzberg auf die Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf. Foto: Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf

Eschershausen-Stadtoldendorf. Der Sommer ist längst zu Ende, der Herbst ist bereits allgegenwärtig und der Winter steht schon fast wieder vor der Tür. Jede Jahreszeit hat dabei ihren ganz besonderen Charme, besonders in der landschaftlich reizvollen Umgebung der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf. Die Fotobegeisterten Mitbürger haben sicherlich ihre schönsten Momente in der Natur im Bild festgehalten. Die Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf möchte deshalb zur Teilnahme an einem Fotowettbewerb mit dem Titel „Unsere Samtgemeinde – Motive aus vier Jahreszeiten“ aufrufen.

