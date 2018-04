Sonntag, 08. April 2018

Essen angebrannt

Mit einem Hochdrucklüfter wurde der Qualm aus dem Gebäude geblasen.

Eschershausen. Es war 9.05 Uhr am Sonntagmorgen, als die automatische Brandmeldeanlage (BMA) des Zentrums für Migration in der Goethestraße Alarm ausgelöst hat. Die Feuerwehr Eschershausen rückte daraufhin mit mehreren Einsatzfahrzeugen und rund 18 Einsatzkräften aus. Vor Ort stellten die Brandschützer, die nach wenigen Minuten die Einsatzstelle erreichen, angebranntes Essen in einem Küchenbereich als Ursache der Alarmauslösung fest. Da sich die „Verrauchung“ über zwei Etagen ausgebreitet hatte, wurde ein Hochdrucklüfter eingesetzt. Nachdem alle betroffenen Bereiche gelüftet waren, konnten die Brandschützer ihren Einsatz beenden und abrücken. (gl)