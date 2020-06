Montag, 08. Juni 2020

Essen auf dem Herd vergessen: Feuerwehreinsatz in Holzminden

Der Feuerwehreinsatz in der Fürstenberger Straße kann schnell beendet werden.

Holzminden. Um 12.32 Uhr am Montagmittag kommt der Alarm für die Freiwillige Feuerwehr Holzminden: In der Fürstenberger Straße hat in einem Mehrfamilienhaus ein Rauchmelder ausgelöst. Es riecht auch verbrannt, teilt der Anrufer der Leitstelle in Hameln mit. Schnell sind 24 Einsatzkräfte der Feuerwehr Holzminden vor Ort, schnell kann auch wieder Entwarnung gegeben werden. In der Dachgeschosswohnung ist das Mittagessen auf dem eingeschalteten Herd vergessen worden, der Wohnungseigentümer nicht zu Hause. Die Feuerwehr übernimmt deshalb die Aufgabe, den Herd auszuschalten und die Wohnung, in der es arg verbrannt riecht, richtig durchzulüften. Die Mitbewohner in dem Sechs-Parteien-Haus erhalten zudem ein Lob von Stadtbrandmeister Manfred Stahlmann. Sie haben alles richtig gemacht, ihre Wohnungen ­- als der Rauchmelder Alarm schlägt ­- sofort verlassen und unter freiem Himmel auf das Eintreffen der Feuerwehr gewartet. Während des Einsatzes muss die Fürstenberger Straße kurzfristig komplett für den Verkehr gesperrt werden. Es kommt deshalb zu Verkehrsbehinderungen. (bs)