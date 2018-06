Donnerstag, 14. Juni 2018

Essen im Ofen vergessen: Rauchmelder rettet Leben

Frühmorgendllicher Einsatz für die Feuerwehr Holzminden.

Holzminden. Die Meldung „Feuer Wohnung – Rauchmelder ausgelöst, Brandgeruch wahrnehmbar“, reißt am Mittwochmorgen um 5 Uhr die Aktiven der Holzmindener Feuerwehr aus dem Schlaf. Schnell ist die Wehr mit drei Fahrzeugen in der Niederen Straße. Und die Einsatzmeldung bestätigt sich: Nachbarn, die durch den piependen Rauchmelder aufmerksam wurden und deshalb den Notruf gewählt haben, berichten, dass sich noch eine Person in der Wohnung befinde. Deshalb bricht die Feuerwehr die Tür auf. Durch den schnellen Einsatz von Feuerwehr und Polizei und die gute Reaktion der Nachbarn kann der Bewohner geweckt und unverletzt aus der stark verqualmten Wohnung gerettet werden. Die Person wird vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Vergessenes Essen im Backofen ist die Brandursache, es wird abgelöscht, anschließend die Wohnung mit einem Lüfter vom Rauch befreit. Die Wohnungstür wurde beschädigt, Wohnung ist jedoch noch bewohnbar. Die Polizei war mit einem Streifenwagen vor Ort. Der Einsatz ist nach rund 45 Minuten beendet. (bs/Fotos: Feuerwehr Holzminden)