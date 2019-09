Dienstag, 03. September 2019

Essen in Negenborn angebrannt: Sechs Wehren im Einsatz

Negenborn . Um 13.47 Uhr am Dienstagnachmittag geht die Meldung über die Alarmempfänger: „Feuer Wohnung Negenborn ... vermutlich Essen angebrannt.“ Das „vermutlich“ ist entscheidend – wenn in dem angegebenen Wohnhaus an der Neuen Straße doch mehr als nur das Essen brennt, wird jede Hilfe gebraucht. Und so rücken neben der Ortsfeuerwehr Negenborn auch Feuerwehrleute aus Bevern, Warbsen, Golmbach und Holenberg sowie das Hubrettungsfahrzeug aus Stadtoldendorf innerhalb weniger Minuten an. Die Fahrzeuge blockieren für kurze Zeit die Negenborner Ortsdurchfahrt, doch schnell steht fest: Es handelt sich tatsächlich „nur“ um angebranntes Essen. Das heißt: die meisten Helfer können gleich wieder abrücken. Die übrigen bringen das verrußte Kochgeschirr nach draußen und sorgen für eine Belüftung der Wohnung. Auch Rettungswagen sind vor Ort, denn zum Zeitpunkt des Alarms sind noch Bewohner im Haus. Es gilt festzustellen, wieviel giftigen Rauch die Person(en) eingeatmet haben... (rei)