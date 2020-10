Mittwoch, 07. Oktober 2020

Etappensieg für Delligsens OBS-Retter

Lautstark äußersten die OBS-Retter aus Delligsen vor der Stadthalle Holzminden ihren Protest.

Kreis Holzminden. Die Delligser Schul-Retter haben in der Mammutsitzung des Kreis-Schulausschusses einen Etappensieg errungen. Der Fachausschuss spricht sich am Dienstagabend mit dem wohl einmaligen Abstimmungsergebnis von drei gegen zwei Stimmen für den Neubau der Oberschule nach dem „Delligser Modell“ aus. (Der Neubau soll danach 13,5 Millionen Euro kosten, der Flecken Delligsen will 3 Millionen Euro beisteuern). Eine Mehrheit für den Eilantrag der Gruppe Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke findet sich allerdings nur, weil sich acht Ausschussmitglieder, nämlich mehrheitlich die von CDU und SPD, bei der Abstimmung enthalten. Sie wollen erst die Ergebnisse des Bildungsgipfels abwarten. Die Delligser, die mit rund 200 Demonstranten – Schülern, Eltern, Lehrer – nach Holzminden gekommen sind (der TAH berichtete) nehmen neben dem Abstimmungs-Ja für die Schule auch noch eine weitere Aussage mit nach Hause: „Die Tendenz, dass wir für Delligsen etwas tun werden, ist parteiübergreifend da“, formuliert es Helmut Affelt (CDU). (bs)



