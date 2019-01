Donnerstag, 03. Januar 2019

Europa prägt den FDP-Neujahrsempfang in Bevern

Nicola Beer (MdB) wird in Bevern das Startsignal ins Jahr der Europawahl geben. Foto: FDP

Bevern. Eine Generalsekretärin ihrer Partei hat sich die Holzmindener Kreis-FDP schon vor Monaten zu ihrem Neujahrsempfang 2019 eingeladen – und bekommt nun den Titel „designierte Spitzenkandidatin zur Europawahl“ als Bonus obendrauf: Nicola Beer (MdB) wird beim Empfang am Sonnabend, 12. Januar, ab 16 Uhr in der Schlosskapelle in Bevern sicher dafür sorgen, dass die Gäste weiter als sonst über den Tellerrand ihrer Kommune, ihres Bundeslandes und die deutschen Grenzen hinaus schauen werden. (rei)

