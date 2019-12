Montag, 16. Dezember 2019

Europaweite Razzia: Durchsuchung auch in Holzminden

Im Rahmen der europaweiten Razzia wurden Wohnungen durchsucht. In Portugal und Kolumbien waren zuvor fünf mutmaßliche Hersteller von Falschgeld festgenommen worden.

Holzminden. Es ist eine europaweite Razzia, mit der das Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main gegen den Erwerb von Falschgeld im Darknet vorgeht. Und sie führt die Ermittler auch nach Holzminden. Auch hier wurde in den letzten Tagen eine Wohnung durchsucht.

Vom 9. bis 16. Dezember, so die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt in einer gemeinsamen Pressemitteilung, wurden die Wohnungen von 20 Tatverdächtigen in sieben Bundesländern durchsucht. Sie stehen im Verdacht, sich Falschgeld verschafft zu haben. Unter der Leitung der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg – dort sitzt die Zentralstelle Cybercrime Bayern – und die Staatsanwaltschfat Köln mit der Zentralen Ansprechstelle Cybercrime NRW. Zeitgleich erfolgten Durchsuchungsmaßnahmen bei vier Tatverdächtigen in Bayern und vier Tatverdächtigen in Nordrhein Westfalen. Weitere Durchsuchungsmaßnahmen fanden in Frankreich, Griechenland, Luxemburg, Irland, Österreich und Spanien statt. Die europäische Polizeibehörde Europol koordinierte die europaweiten operativen Maßnahmen.

Die Tatverdächtigen im Alter von 15 bis 59 Jahren stehen in Verdacht, im Zeitraum von Dezember 2018 bis Juli 2019 auf illegalen Handelsplattformen im Darknet sowie über verschlüsselte Messengerdienste Falschgeld erworben zu haben. Die Herstellungsstätte des Falschgelds lokalisierte die National Anti-Corruption Unit (U.N.C.C) der portugiesischen Polizei (Polícia Judiciára) im Juli 2019 in Catanhede (Portugal); fünf mutmaßliche Hersteller und Verkäufer von Falschgeld wurden in Portugal und in Kolumbien festgenommen. Bei dem von den deutschen Tatverdächtigen mutmaßlich erworbenem Falschgeld handelte es sich um 50- und 10-Euro-Banknoten.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen konnten zahlreiche Beweismittel, insbesondere Falschgeld, Computer, mobile Endgeräte und Datenträger sowie Betäubungsmittel, gefälschte Ausweise, Materialien zur Fälschung amtlicher Ausweise, waffenrechtlich verbotene Gegenstände und Munition sichergestellt werden. Aufgrund der Ergebnisse der Durchsuchungsmaßnahmen wurden weitere Ermittlungsverfahren wegen Verstöße gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.