Mittwoch, 21. Oktober 2020

Eva Mattes liest in Beverungen

Eva Mattes. Foto: Ruth Kappus

Beverungen. Die Kulturgemeinschaft Beverungen lädt am Sonnabend, 7. November, zu einer musikalisch-literarischen Hommage an Elena Ferrante und ihren ersten Band der neapolitanischen Saga „Meine geniale Freundin“ (Originaltitel: L’amica geniale). Die bekannte Schauspielerin Eva Mattes übernimmt den Part der Lesung während Etta Scollo für die musikalischen Einlagen sorgt. Veranstaltungsbeginn ist um 20 Uhr. Personalisierte Karten für die Veranstaltung sind ab sofort im Kulturbüro im Service Center Beverungen, Weserstraße 16 (Telefonnummer 05273/392223) und in allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen erhältlich.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 21.10.2020