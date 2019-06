Donnerstag, 13. Juni 2019

Evangelisch-lutherische Dionys-Kirche in Stadtoldendorf wird umfassend saniert

In den kommenden Monaten wird die Dionys-Kirche in zahlreichen Einzelmaßnahmen saniert. Foto: beb

Stadtoldendorf. Wer in diesen Tagen an der Dionys-Kirche in Stadtoldendorf vorbeikommt, sieht diese rundherum von Stahlgerüst umgeben, hört vielleicht das Dröhnen eines Steinbohrers, das Klingen von Metallgerät, das jemand gerade auf den Boden lägt, und mag sich fragen, was genau dort vor sich geht. Die Reihe an Maßnahmen, die dort in den nächsten Monaten an und in der Kirche durchgeführt wird, lässt sich mit einem Blick von außen nicht erahnen. Hermann Kumlehn, der zusammen mit Dirk Verwohlt den Bauausschuss des Kirchenvorstandes bildet, hat dem TAH Auskunft gegeben.(beb)

