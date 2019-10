Mittwoch, 02. Oktober 2019

Ex-Hurrikan Lorenzo zieht auf

Die Wetterprognose von WetterOnline für die nächsten Tage.

Die Wetterexperten von WetterOnline haben einen Blick auf das Wetter der nächsten Tage geworfen: Der Feiertag wird in weiten Landesteilen eher freundlich. Den Regenschirm braucht man regional aber auch. Am Freitag zieht Ex-Hurrikan Lorenzo mit neuem Regen auf, bevor sich das Wetter am Wochenende langsam bessert.

Das Wetter amTag der Deutschen Einheit wird überwiegend freundlich. Verbreitet gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Dabei sollte man jedoch zwischen Nordsee und Rheinland sowie in der Landesmitte den Schirm dabeihaben, denn dort gibt es auch einige Schauer. Sonst bleibt es meist trocken. Am sonnigsten wird es in Schleswig-Holstein und Hamburg sowie im Südwesten, am trübsten rund um die östlichen Mittelgebirge. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 Grad in München und 15 Grad im Rhein-Main-Gebiet.

AmFreitag bestimmt Ex-Hurrikan Lorenzo unser Wetter. Der Tag startet bereits mit Ausnahme des äußersten Südostens bedeckt, aber noch meist trocken. Rasch zieht jedoch aus Westen Regen auf. Bereits am Nachmittag wird es auch an Oder und Inn nass. Der Wind frischt im Westen lebhaft auf. Die Temperaturen erreichen nur noch zwischen 10 Grad in den Mittelgebirgen und 15 Grad in Köln.

AmSamstag zieht der ehemalige Tropensturm nach Tschechien ab. Vor allem im Südosten regnet es daher noch länger. Am Sonntag bringt das nächste Tief besonders im Südwesten Regen, während sich das Wetter Richtung Hamburg und Berlin wohl bessert. Die neue Woche startet dann nach jetzigem Stand überall freundlicher.