Sonntag, 23. August 2020

Exhibitionistische Handlungen, Ermittlungen gegen Mann aus Neuhaus

Ein Mann aus Neuhaus erregte in Uslar Aufsehen, teilt die Polizei mit.

Uslar/Neuhaus. Am Freitagnachmittag sorgte ein 43-jähriger aus Neuhaus in Uslar für Aufsehen, indem er in der Öffentlichkeit exhibitionistische Handlungen vornahm und dabei von mehreren Passanten gesehen wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen den 43-jährigen wurde eingeleitet, teilt die Polizei Uslar mit.