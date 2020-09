Mittwoch, 02. September 2020

Exkursion zum Gefechtsfeld von 1761 bei Neuhaus

Generalmajor Hilmar Leopold von Mansberg aus Meinbrexen, Teilnehmer am Gefecht von 1761. Foto: Jan Schametat

Neuhaus. Der Siebenjährige Krieg hat zwischen 1756 und 1763 im Westen besonders den Braunschweiger Weserdistrikt und die angrenzenden Gebiete heimgesucht. Nur wenig ist über diese Zeit heute noch in der kollektiven Erinnerung vorhanden. Deshalb ist es besonders erfreulich, dass sich die beiden Mitglieder des Heimat- und Geschichtsvereins Holzminden, Detlef Creydt und Jan Schametat, in den letzten Jahren auf die Spurensuche begeben haben, um ein nur vage erwähntes Gefechtsfeld im Solling zu lokalisieren. Die Ergebnisse ihrer Studien stellen die Beiden am Sonntag, 13. September, ab 11 Uhr im Rahmen einer Exkursion der Kreisvolkshochschule vor.

