Sonntag, 09. Juni 2019

Experimentell, bildgewaltig, provozierend: Großes Theater am Abend

Das Teatro die Venti inszeniert Moby Dick auf dem Parkplatz Nordstraße. Fotos: jbo/ap/spe

Holzminden. Experimentell, bildgewaltig, provozierend, nachdenklich stimmend und auch ganz im Zeichen der Kunst kommen die Abendproduktionen des diesjährigen Straßentheater-Festivals daher. Da ist die spektakuläre und vernichtende Schlacht, in die Kapitän Ahab mit seiner Crew der „Pequod“ gegen Moby Dick auf dem Parkplatz Nordstraße zieht. Hier versammelten sich am Sonnabendabend wohl die meisten Zuschauer. Es sind Bilder, die sich festbrennen. Bilder sind es auch, die bei Lucamoros vor den Augen des Publikums entstehen und am Ende ein großes Ganzes entstehen lässt. Livemusik untermalt hier wie dort die Szenerie. Nachdenklich stimmt das Stück „Géopolis“ des Pudding Thèatre. Eine gespenstische, gespannte Stimmung umgibt die dunkle Steinbreite. Das Publikum ist plötzlich mittendrin und erlebt eine Grenzüberschreitung. Faszinierend auch, wie sich Tanz und am auf dem Tablet gezeichnete und projizierte Graffiti bei Bardart Productions zu einer Live-Kunst-Performance entwickelt. Das Teatro dei Venti und das Pudding Théatre sind am Sonntagabend noch einmal zu erleben. Wer noch nicht abgestimmt hat: Bis 18 Uhr können die Stimmzettel im Festivalbüro abgegeben werden. Um 20 Uhr werden dann auf dem Marktplatz die Publikumspreise vergeben. (spe)

Der TAH berichtet ausführlich über das Straßentheater-Festival in seiner Ausgabe vom 11. Juni. Bitte beachten Sie auch die Videos auf der TAH-Homepage und Facebook-Page.