Montag, 17. August 2020

Experten bestätigen Tornado über dem Solling

Der Tornado über Deensen, fotografiert von Frederik Reuter.

Holzminden/Bevern. TAH-Wetterexperte Jürgen Höneke war anfangs skeptisch, trotz der eindrucksvollen Fotos, die der Redaktion von zahlreichen Lesern zugeschickt wurden. Ein Tornado? Das hatte er selbst hier noch nie erlebt. Und so schickte Höneke die Fotos weiter an Experten vom Deutschen Wetterdienst und an einen Tornado-Kenner mit eigener Homepage. Von beiden Seiten kam die Bestätigung. Es handelte sich um einen „echten“ Tornado! Ob er größere Schäden im Wald angerichtet hat, konnte bisher allerdings niemand sagen. (rei)

