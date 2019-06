Mittwoch, 12. Juni 2019

Expertenrunde zu SuedLink im Delligser Rathaus

Da die SuedLink-Trasse auch auf dem Gebiet des Landkreises Holzminden entlang führen soll, ist ein Expertengespräch in Delligsen geplant.

Delligsen. Am Mittwoch, 19. Juni, findet um 19 Uhr im Rathaus, großer Sitzungssaal, Schulstraße 2, in Delligsen, eine Expertenrunde zum Thema SuedLink statt. Da beabsichtigt ist, den Trassenkorridor für die Höchstspannungsverbindung SuedLink auch auf dem Gebiet des Landkreises Holzminden beziehungsweise des Fleckens Delligsen entlang zu führen, gibt es Klärungsbedarf mit TenneT, der fachlichen Beratung des Landkreises Holzminden, dem Vorstand der Bürgerinitiative BI: Delligsen in der Hilsmulde und interessierten und betroffenen Personen.

An dem Gespräch können auch Personen mit berechtigtem Interesse teilnehmen. Eine verbindliche Anmeldung ist bis zum 17. Juni 2019 unter 05187/9415-12 (Sekretariat – Frau Koch) erforderlich. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist.