Freitag, 27. Dezember 2019

Extra aus den USA nach Rühle gekommen

Die Teilnehmer des Carsten-Mackeldey-Erinnerungslaufs unter dem Turm. Foto: RunArtist

Rühle. Es war der siebte Lauf zum Ebersnackenturm und es war ein besonderer. Wie in den vergangenen Jahren trafen sich die Teilnehmer an Heiligabend in Holzminden, um gemeinsam zum Start nach Rühle zu fahren. Dort wartete schon aufgeregt der Namensgeber des Laufes, Carsten Mackeldey, der jetzt in den Vereinigten Staaten lebt. Er ist auf Weihnachtsurlaub bei seinen Eltern und ließ es sich natürlich nicht nehmen, an seinem Lauf teilzunehmen.

